20 марта 2024, 15:36
Предпринимателям расскажут о включении в реестр «100% Подмосковье» на вебинаре 21 марта
Вебинар о реестре «100% Подмосковье» и способах попасть в него пройдет 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
На вебинаре расскажут о региональной программе по поддержке товаров и услуг «100% Подмосковье», преимуществах и возможностях вступления в реестр, требованиях к участникам и порядке оказания услуги. Спикером выступит главный специалист Регионального центра инжиниринга Московской области Карина Иванова.
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Вебинар пройдет 21 марта в 15:00. Добавить мероприятие в календарь и подключиться к трансляции можно по ссылке.
Проект «100% Подмосковье» помогает продвигать местные бренды. Воспользоваться этим инструментом могут индивидуальные предприниматели и самозанятые, чей бизнес зарегистрирован в Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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