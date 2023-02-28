Подмосковье 28 февраля 2023, 11:00 Предпринимателям расскажут о доступных мерах поддержки на встрече в Бронницах 2 марта

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Центр «Мой бизнес» организует встречу с предпринимателями в Бронницах. Им расскажут о мерах поддержки и специальных банковских программах в 2023 году.

Участники мероприятия узнают о мерах поддержки предпринимателей и самозанятых, а также о банковских продуктах, полезных для малого и среднего бизнеса. Спикерами станут специалисты торгово-промышленной палаты, Альфа-банка и других организаций.

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Участие во встрече бесплатное и не требует регистрации.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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