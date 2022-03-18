Предпринимателям Раменского рассказали о мерах поддержки

Бизнесменам Раменского рассказали о мерах поддержки в условиях кризиса. Кредитные каникулы и мораторий на блокировку счетов должны минимизировать последствия санкций. Встречу с предпринимателями провел глава округа Виктор Неволин.

Источник фото: телеканал «360»

Что такое льготное кредитование и каникулы по уплате займов не понаслышке знают на предприятии по производству детской одежды в Раменском. Во время пандемии именно эти меры поддержки помогли остаться на плаву и сохранить коллектив. Кризис этого года открыл новые проблемы — отсутствие сырья и фурнитуры. Все эти расходные материалы были заграничными. Но руководство компании не опускает руки и готово наладить процесс импортозамещения. Сейчас как раз строится новое здание.

Источник фото: телеканал «360»

«Будем производить какое-то сырье, будь то легкая промышленность, как мы пытались это сделать, или что-то другое — мы еще не знаем в связи со сложившимися событиями, но мы от своих мер не отступаем», — сказала коммерческий директор компании Татьяна Батаева.

Источник фото: телеканал «360»

Меры поддержки, на которые сегодня может рассчитывать бизнес, обсудили на встрече с главой округа Виктором Неволиным. Запрет на плановые проверки, мораторий на блокировку счетов, кредитные каникулы до полугода — все это должно минимизировать последствия беспрецедентных санкций.

На встрече на вопросы предпринимателей ответили представители банков и федеральной налоговой службы.

«Бизнес интересует — как жить дальше? Мы сегодня провели круглый стол, куда пригласили субъектов малого предпринимательства для того, чтобы объяснить, какие меры поддержки на сегодняшний день существуют в Московской области, я о них рассказал и о том, какие меры поддержки осуществляют банки и новые программы, которые могут помочь сохранить бизнес, а в некоторых случаях его и приумножить», — сказал глава Раменского округа Виктор Неволин.

Источник фото: телеканал «360»

Создать конкуренцию импортной зелени и овощам в Раменском готова начинающий фермер Валентина Мумич. Сейчас овощи аграрий выращивает на арендованных 10 гектарах земли. Но слышала про закон, который позволяет предоставлять участки в Подмосковье без торгов и всего за 1 рубль. Такая мера поддержки пришлась бы как нельзя кстати. Тем более, что сезон не за горами.

«Конечно, нас бы устроила эта программа! Сейчас все пытаются оптимизировать свои затраты. Если бы эта оптимизация прошла, тогда можно было бы эти деньги направить на что угодно — модернизацию, например, или на покупку какого-то оборудования», — отметила фермер Валентина Мумич.

Источник фото: телеканал «360»

Ситуацию с бизнесом власти Раменского округа взяли на особый контроль. Встречи с руководителями предприятий станут регулярными, а все проблемы, озвученные за этим круглым столом, взяты в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о льготной аренде земли за один рубль для проектов по импортозамещению в регионе.