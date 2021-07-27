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    27 июля 2021, 22:12

    Предпринимателям Подмосковья подсказали, куда жаловаться на неправомерные действия полиции

    Анастасия Кукова

    В пандемию многие подмосковные компании оказались под угрозой закрытия. Им не хватало средств на оплату аренды и на зарплаты сотрудников. После облегчения антиковидных ограничений ситуация нормализовалась. Но неправомерные действия правоохранительных органов Московской области стали источником новых проблем.

    Предпринимателям Подмосковья подсказали, куда жаловаться на неправомерные действия полиции

    Предприниматель Екатерина Новикова, хозяйка сети детских садов «Интеллект», обратилась к региональному бизнес-омбудсмену с жалобой. Она сообщила, что ее бизнес был практически парализован в результате постоянных проверок полиции, возбужденного уголовного дела, обысков, изъятия документов и компьютерной техники. Все это было сделано с грубыми нарушениями законодательства.

    «Мы обратились по поводу неразрешаемой ситуации с правоохранительными органами в отношении частных детский садов „Интеллект“ в Ногинском муниципальном районе. Существуют [проблемы] и сейчас, в общем-то ведется активное преследование. Соответственно, в отношении этого мы и обратились за помощью к коллегам», — сообщила Новикова «360».

    На совместных приемах уполномоченного по защите прав предпринимателей и прокурора Московской области уделяется пристальное внимание защите прав предпринимателей. Жалобы на полицию являются одними из приоритетных. В прошлом году каждое пятое обращение к бизнес-омбудсмену было связано с нарушением прав предпринимателей сотрудниками МВД. При этом, добиться положительного результата часто получалось только после вмешательства прокуратуры.

    «На самом деле, это практика уже не первого года. Раз в квартал самые актуальные и самые злободневные вопросы, которые беспокоят предпринимателей Подмосковья, мы выносим в рамках данного приема. Мы стараемся подбирать такую тематику, которая не единична, а имеет системные вещи», — заявил «360» Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области.

    Головнев и представители прокуратуры на встрече с предпринимателями уточнили все детали происходящего. Все озвученные на приеме вопросы взяты под контроль. По обращениям в ближайшее время проведутся прокурорские проверки.

    Жители Подмосковья, которые столкнулись с неправомерной деятельностью, за защитой своих прав могут обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Ему можно написать на электронную почту uzpp@mosreg.ru, или оставить жалобу на сайте uzpp.mosreg.ru. При необходимости, есть возможность обратиться в общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей в вашем городе.