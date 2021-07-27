Предпринимателям Подмосковья подсказали, куда жаловаться на неправомерные действия полиции

В пандемию многие подмосковные компании оказались под угрозой закрытия. Им не хватало средств на оплату аренды и на зарплаты сотрудников. После облегчения антиковидных ограничений ситуация нормализовалась. Но неправомерные действия правоохранительных органов Московской области стали источником новых проблем.

Предприниматель Екатерина Новикова, хозяйка сети детских садов «Интеллект», обратилась к региональному бизнес-омбудсмену с жалобой. Она сообщила, что ее бизнес был практически парализован в результате постоянных проверок полиции, возбужденного уголовного дела, обысков, изъятия документов и компьютерной техники. Все это было сделано с грубыми нарушениями законодательства.

«Мы обратились по поводу неразрешаемой ситуации с правоохранительными органами в отношении частных детский садов „Интеллект“ в Ногинском муниципальном районе. Существуют [проблемы] и сейчас, в общем-то ведется активное преследование. Соответственно, в отношении этого мы и обратились за помощью к коллегам», — сообщила Новикова «360».

На совместных приемах уполномоченного по защите прав предпринимателей и прокурора Московской области уделяется пристальное внимание защите прав предпринимателей. Жалобы на полицию являются одними из приоритетных. В прошлом году каждое пятое обращение к бизнес-омбудсмену было связано с нарушением прав предпринимателей сотрудниками МВД. При этом, добиться положительного результата часто получалось только после вмешательства прокуратуры.

«На самом деле, это практика уже не первого года. Раз в квартал самые актуальные и самые злободневные вопросы, которые беспокоят предпринимателей Подмосковья, мы выносим в рамках данного приема. Мы стараемся подбирать такую тематику, которая не единична, а имеет системные вещи», — заявил «360» Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области.

Головнев и представители прокуратуры на встрече с предпринимателями уточнили все детали происходящего. Все озвученные на приеме вопросы взяты под контроль. По обращениям в ближайшее время проведутся прокурорские проверки.

Жители Подмосковья, которые столкнулись с неправомерной деятельностью, за защитой своих прав могут обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Ему можно написать на электронную почту uzpp@mosreg.ru, или оставить жалобу на сайте uzpp.mosreg.ru. При необходимости, есть возможность обратиться в общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей в вашем городе.