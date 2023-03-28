Подмосковье 28 марта 2023, 11:39 Предпринимателям Подмосковья упростили получение субсидии за социальные услуги

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Предпринимателям и юридическим лицам Подмосковья, оказывающим социальные услуги населению, стал доступен новый формат получения субсидий. Теперь это можно сделать онлайн.

«Раньше организация лично предоставляла в Министерство социального развития необходимые документы, подтверждающие оказание услуг жителям региона. А сейчас это можно будет сделать электронно, через региональный портал государственных услуг», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Электронное соглашение смогут заключить победители отбора поставщиков соцуслуг. Запрос обработают в течение 10 дней. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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