28 марта 2023, 11:39
Предпринимателям Подмосковья упростили получение субсидии за социальные услуги
Предпринимателям и юридическим лицам Подмосковья, оказывающим социальные услуги населению, стал доступен новый формат получения субсидий. Теперь это можно сделать онлайн.
«Раньше организация лично предоставляла в Министерство социального развития необходимые документы, подтверждающие оказание услуг жителям региона. А сейчас это можно будет сделать электронно, через региональный портал государственных услуг», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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Электронное соглашение смогут заключить победители отбора поставщиков соцуслуг. Запрос обработают в течение 10 дней. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.
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