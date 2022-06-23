Предпринимателям Подмосковья стали доступны все госуслуги онлайн

Подмосковье полностью оптимизировало получение госуслуг для предпринимателей — перевело их в дистанционный формат. Ежегодно от бизнеса поступает более трех тысяч заявок на получение мер поддержки.

Развитие Цифровой платформы для предпринимателей стало темой обсуждения на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам цифровой трансформации мер поддержки и сервисов для малого и среднего бизнеса. По словам министра экономического развития области Максима Решетникова, платформа позволяет органам власти взаимодействовать в интересах бизнеса, а также информировать о мерах поддержки предпринимателей. Глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева отметила, что Московская область стала одной из первых, где была создана Цифровая платформа МСП.

«В этом году планируется интеграция платформы и региональной системы — предприниматели смогут подавать заявки на получение поддержки на портале госуслуг Подмосковья или на Цифровой платформе МСП, при этом ведомство будет рассматривать документы в одной системе», — сказала Зиновьева.

Зампред добавила, что все процедуры подачи заявок на получение мер поддержки перевели в онлайн-формат в прошлом году. Ежегодно от предпринимателей Подмосковья приходит более трех тысяч заявок.

Получить поддержку предприниматели могут и на региональном Инвестиционном портале. Мининвест планирует расширить личный кабинет и добавить возможность подбора мер поддержки исходя из заполненных данных.