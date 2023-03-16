Подмосковье 16 марта 2023, 10:25 Предпринимателям Подмосковья расскажут об особенностях участия в торгах на вебинаре 16 марта

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В Подмосковье состоится вебинар для предпринимателей «Торги в Московской области». Мероприятие пройдет 16 марта в онлайн-формате.

Представители Комитета по конкурентной политике Московской области и Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья расскажут владельцам бизнеса об особенностях торгов, с чего начать, чтобы принять в них участие, об актуальных объектах, а также о работе регионального штаба по защите бизнеса.

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Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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Малым и средним бизнесом занимаются 500 тысяч жителей Московской области. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что регион рад предпринимателям и на то, чтобы это показать, выделяются меры поддержки.

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