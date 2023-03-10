Подмосковье 10 марта 2023, 10:39 Предпринимателям Подмосковья расскажут о развитии инновационных продуктов на бесплатном вебинаре 15 марта

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Бесплатный вебинар о мерах поддержки для развития инновационных продуктов пройдет для предпринимателей Подмосковья 15 марта. На нем расскажут о возможностях для резидентов фонда «Сколково» и акселерационных программах.

Спикером встречи станет руководитель консультационной программы Fast Track, проектный менеджер кластера передовых производственных технологий фонда Юрий Миронов.

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Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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