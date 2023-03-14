14 марта 2023, 10:21
Предпринимателям Подмосковья расскажут о правилах маркировки товаров на конференции 15 марта
Встреча с предпринимателями пройдет 15 марта в Электростали. Им расскажут о новых правилах маркировки товаров. Мероприятие проведет центр «Мой бизнес» при поддержке администрации округа.
Участникам встречи расскажут о целях и принципах маркировки, которая обеспечивает противодействие незаконному обороту продукции в России. Также они узнают о системе приемки товаров в розничной торговле, требованиях к применению кассовой техники и многом другом.
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Спикерами встречи станут специалисты центра «Мой бизнес», Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора и ГК «Поиск». Зарегистрироваться можно по ссылке.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Электросталь
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