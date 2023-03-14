Подмосковье 14 марта 2023, 10:21 Предпринимателям Подмосковья расскажут о правилах маркировки товаров на конференции 15 марта

Читать 360tv в

Встреча с предпринимателями пройдет 15 марта в Электростали. Им расскажут о новых правилах маркировки товаров. Мероприятие проведет центр «Мой бизнес» при поддержке администрации округа.

Участникам встречи расскажут о целях и принципах маркировки, которая обеспечивает противодействие незаконному обороту продукции в России. Также они узнают о системе приемки товаров в розничной торговле, требованиях к применению кассовой техники и многом другом.

Реклама

Спикерами встречи станут специалисты центра «Мой бизнес», Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора и ГК «Поиск». Зарегистрироваться можно по ссылке.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».