Подмосковье 19 апреля 2023, 13:54 Предпринимателям Подмосковья расскажут о порядке подачи заявлений на сайт госуслуг на вебинаре 21 апреля

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Предприниматели Подмосковья могут подать заявку на ряд услуг онлайн при помощи инвестпортала. О том, как это сделать, владельцам бизнеса расскажут на обучающем вебинаре 21 апреля.

Среди услуг портала — регистрация новых товарных знаков, сертификация продукции, создание рекламы и сайтов и другие.

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Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, центр «Мой бизнес» готов оплатить до 70% стоимости услуг для предпринимателей, а 21 апреля состоится обучающий вебинар о том, как подать заявку на регпортале. Он будет доступен по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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