Предпринимателям Подмосковья расскажут о новых правилах маркировки на бесплатном вебинаре | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 10:55 Предпринимателям Подмосковья расскажут о новых правилах маркировки на бесплатном вебинаре

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Бесплатный вебинар «Маркировка воды и ЭДО: что ожидает бизнес с 1 ноября» пройдет в Подмосковье 26 октября. Его смогут посетить предприниматели региона.

Продавцы воды должны будут вести объемно-сортовой учет и подтверждать, что продукт был принят от поставщика в потребительской упаковке, с 1 ноября. Это коснется тех, кто продает товары через кассу: в общепите или розничных магазинах. Кроме того, заведения должны будут сами выводить воду из оборота после списания.

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Эксперты расскажут предпринимателям о том, что именно изменится в законодательстве: как изменится оборот воды, как подключиться к оператору ЭДО, как работает СКБ контур и другие вопросы.

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Зарегистрироваться как участник и задать вопросы можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.