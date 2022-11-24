Подмосковье 24 ноября 2022, 22:07 Предпринимателям Подмосковья расскажут о мерах поддержки бизнеса на встрече в Коломне Публичное достояние

Читать 360tv в

В Коломне 26 ноября состоится встреча с предпринимателями Московской области. Мероприятие проведут при поддержке центра «Мой бизнес» и администрации городского округа Коломна.

Участникам встречи расскажут, как стать соцпредпринимателем, а также о мерах поддержки, которые действуют в Московской области.

Реклама

На встрече выступит зампредседателя Комитета по социальному предпринимательству «Опоры России» Марина Давыдова. Она расскажет о ведении социального бизнеса в Московской области.

Реклама

Также предприниматели смогут получить консультации специалистов центра «Мой бизнес». По итогу встречи участники получат чек-лист и алгоритм для подачи заявок на получение грантов и субсидий в регионе.

Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи бизнесменов Подмосковья воспользовались мерами финансовой поддержки с начала года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».