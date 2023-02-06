Подмосковье 06 февраля 2023, 11:08 Предпринимателям Подмосковья расскажут о маркировке в общепите на вебинаре 7 февраля

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Вебинар о маркировке в сфере общепита пройдет для предпринимателей Подмосковья 7 февраля. На онлайн-встрече им расскажут, как ввести изменения в работу.

Организации в сфере общественного питания обязали маркировать упакованную воду и молочную продукцию. Первый этап вступления изменений в силу начался 1 сентября прошлого года, второй стартует 1 марта.

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На онлайн-встрече предпринимателям расскажут о том, как подготовиться к маркировке, для чего нужен электронный документооборот и как выводить продукцию из оборота. Спикером станет эксперт «Контур-Маркет» Кирилл Денисов.

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Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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