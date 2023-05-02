02 мая 2023, 16:38
Предпринимателям Подмосковья рассказали об условиях рассрочки на присоединение к электросетям
Предприниматели Подмосковья могут использовать рассрочку для подключения к электросетям. Ее можно оформить на 90% стоимости договора.
Как напомнили в Минэнергетики Подмосковья, воспользоваться рассрочкой могут предприниматели, которые осуществляют техприсоединение по второй или третьей категории надежности. Максимальная мощность должна быть не более 150 киловатт.
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«Рассрочку можно оформить на 90% стоимости договора, с условием ежеквартального внесения платы равными долями, на период до трех лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения», — сказал глава министерства Александр Самарин.
Подать заявку на технологическое присоединение предприниматели могут в электронном виде на сайте сетевой организации. При этом нужно указать намерение использовать рассрочку.
Также в ведомстве напомнили, что при рассрочке начисляются проценты.
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