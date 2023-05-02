Подмосковье 02 мая 2023, 16:38 Предпринимателям Подмосковья рассказали об условиях рассрочки на присоединение к электросетям Мособлэнерго

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Предприниматели Подмосковья могут использовать рассрочку для подключения к электросетям. Ее можно оформить на 90% стоимости договора.

Как напомнили в Минэнергетики Подмосковья, воспользоваться рассрочкой могут предприниматели, которые осуществляют техприсоединение по второй или третьей категории надежности. Максимальная мощность должна быть не более 150 киловатт.

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«Рассрочку можно оформить на 90% стоимости договора, с условием ежеквартального внесения платы равными долями, на период до трех лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения», — сказал глава министерства Александр Самарин.

Подать заявку на технологическое присоединение предприниматели могут в электронном виде на сайте сетевой организации. При этом нужно указать намерение использовать рассрочку.

Также в ведомстве напомнили, что при рассрочке начисляются проценты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

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