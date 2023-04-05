05 апреля 2023, 13:58
Предпринимателям Подмосковья рассказали о способах получить компенсацию за разработку цифровых продуктов
Компании из Подмосковья могут получить компенсацию затрат на разработку цифровых продуктов для промышленности. Подать заявку на поддержку можно по ссылке.
Как рассказали в Мининвест, субсидированию подлежит та часть затрат, которая была использована для разработки цифровых платформ и программных продуктов для развития высокотехнологичного производства. Компенсировать можно до 50%.
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Заявки на получение меры поддержки будут принимать до 4 мая.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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