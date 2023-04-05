Подмосковье 05 апреля 2023, 13:58 Предпринимателям Подмосковья рассказали о способах получить компенсацию за разработку цифровых продуктов

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Компании из Подмосковья могут получить компенсацию затрат на разработку цифровых продуктов для промышленности. Подать заявку на поддержку можно по ссылке.

Как рассказали в Мининвест, субсидированию подлежит та часть затрат, которая была использована для разработки цифровых платформ и программных продуктов для развития высокотехнологичного производства. Компенсировать можно до 50%.

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Заявки на получение меры поддержки будут принимать до 4 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.

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