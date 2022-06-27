Предпринимателям Подмосковья рассказали, как получить субсидии по франшизе

Очередной мерой поддержки бизнеса от правительства Подмосковья стала компенсация затрат на открытие дела по франшизе. Предприниматели смогут получить до 30% суммы затрат.

Как отметил зампред правительства области Георгий Филимонов, многие предприниматели предпочитают открытие собственного дела, несмотря на то что выживаемость бизнеса по франшизе составляет около 90%.

Теперь у жителей Подмосковья появилась дополнительная мотивация покупки бизнеса по федеральной франшизе — они смогут компенсировать до 30% затрат, это субсидии суммой до 500 тысяч рублей. При этом если франшиза региональная, то сумма может вырасти до миллиона рублей и покроет до 50% затрат.

Выбрать франшизу и узнать подробнее о субсидиях можно на Инвестиционном портале области.