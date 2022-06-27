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    27 июня 2022, 17:47

    Предпринимателям Подмосковья рассказали, как получить субсидии по франшизе

    Александра Перепечаева

    Очередной мерой поддержки бизнеса от правительства Подмосковья стала компенсация затрат на открытие дела по франшизе. Предприниматели смогут получить до 30% суммы затрат.

    Предпринимателям Подмосковья рассказали, как получить субсидии по франшизе

    Как отметил зампред правительства области Георгий Филимонов, многие предприниматели предпочитают открытие собственного дела, несмотря на то что выживаемость бизнеса по франшизе составляет около 90%.

    Теперь у жителей Подмосковья появилась дополнительная мотивация покупки бизнеса по федеральной франшизе — они смогут компенсировать до 30% затрат, это субсидии суммой до 500 тысяч рублей. При этом если франшиза региональная, то сумма может вырасти до миллиона рублей и покроет до 50% затрат.

    Выбрать франшизу и узнать подробнее о субсидиях можно на Инвестиционном портале области.