Подмосковье 13 декабря 2022, 14:23 Предпринимателям Подмосковья предложили самостоятельно оценить бизнес на наличие рисков

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Предпринимателям Московской области напомнили о возможности цифрового «самообследования» на портале государственных и муниципальных услуг региона. Таким образом они смогут лично проверить бизнес на наличие рисков.

На портале РПГУ для предпринимателей подготовили чек-листы, с помощью которых можно проверить предприятие на наличие нарушений и оценить всевозможные риски. Если «самообследование» пройдено удачно, бизнесмен получает Декларацию о соблюдении обязательных требований. Документ дает возможность избежать плановых проверок на срок его действия, но не более чем на 3 года.

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«Бизнес-сообщество в большинстве своем состоит из дисциплинированных, серьезных людей с высоким уровнем ответственности. Чтобы избежать проверок, предпринимателям надо, конечно же, соблюдать все действующие нормы и правила», — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

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В 2022 году «самообследование» прошли уже 84 организации региона.

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