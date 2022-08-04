Предпринимателям Подмосковья предложили поделиться успешными кейсами для внедрения в регионах

Подмосковные предприниматели представили более 60 практик на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Смартека». Всего в обмене кейсами практиками для решения социально-экономических задач участвуют порядка 180 представителей региона.

«На сегодняшний день Московская область представила 67 практик на платформе АСИ „Смартека“, из них 11 практик опубликованы в категории „Развитие предпринимательства“. Кроме того, 18 практик Подмосковья уже тиражируются в других регионах», — рассказала зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Среди практик, представленных Мининвестом региона, есть программа субсидирования затрат субъектов МСП и самозанятых при выходе на маркетплейсы. Эта мера поддержки в Подмосковье работает уже второй год и является одной из наиболее востребованных среди предпринимателей.

Еще одной практикой министерства является комплексная услуга поддержки при открытии розничного магазина, кафе и медицинской клиники. Для получения сразу несколько услуг по одному из направлений достаточно всего одного заявления. Такой подход могут применить и другие регионы. К участию в проекте пригласили всех желающих, имеющих успешный опыт реализации проектов.

«Подмосковье является одним из лидеров среди российских регионов по развитию МСП — на него приходится 30% областной экономики. Безусловно, в регионе есть проекты, опыт по реализации которых будет актуален и в других регионах. Поэтому мы приглашаем подмосковным предпринимателей к участию в проекте АСИ по обмену лучшими управленческими, социальными и экономическими практиками», — сказала Зиновьева.

К обмену кейсами могут также присоединиться представители региональных управленческих команд, НКО, предприниматели и жители региона. Предложенные практики оценят эксперты, а в дальнейшем ими могут воспользоваться другие регионы страны.