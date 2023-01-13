Подмосковье 13 января 2023, 21:46 Предпринимателям Подмосковья предложили арендовать землю под магазины в пяти округах

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Бизнесменам из Московской области предложили поучаствовать в онлайн-аукционах за право арендовать земельные участки под строительство магазинов. Такие территории есть в Волоколамском, Клинском, Пушкинском округах, Ступине, Серпухове, Шаховской, Электростали и Электрогорске.

Для коммерсантов будут доступны земли от трех до 28 соток для возведения объектов с торговой площадью до пяти тысяч квадратных метров. Минимальная цена таких лотов начинается от 60 тысяч рублей в год.

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«Предпринимательская деятельность на землях коммерческого назначения позволяет создавать новые рабочие места в Подмосковье и повышать инвестиционную привлекательность муниципального образования», — заявила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

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С победителями аукционов заключат договоры на срок от двух до 13 лет. Комитет по конкурентной политике региона совместно с «Региональным центром торгов» уже принимают заявки на участие в них.

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