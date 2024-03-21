Подмосковье 21 марта 2024, 16:26 Предпринимателям Подмосковья напомнили способы получения разрешения на уличную торговлю Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сессия, посвященная мобильной торговле, прошла на выставке Food Expo. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев рассказал о развитии ресторанной отрасли, а также о доступных электронных сервисах региона.

«Московская область — первый регион в России, сокративший срок выдачи разрешения на всю мобильную торговлю. Мы первые в стране запустили цифровые услуги для реализации продукта через мобильные торговые объекты», — сообщил Кирилл Григорьев.

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Помимо этого, для предпринимателей Московской области упростили порядок выдачи разрешения и сроков рассмотрения заявок в десять раз. Упрощена и услуга по выдаче разрешений на размещение летних веранд.

Выбрать место для размещения фудтрака с 2022 года можно онлайн. Сделать это можно на портале госуслуг.

По словам Сергея Смирнова, фудтраки экономичнее ресторанов и кафе в плане обслуживания. Это один из наиболее удобных и востребованных способов организации общественного питания в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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