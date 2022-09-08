Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 14:21 Поделиться Telegram

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Viber Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами pixabay.com

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Начиная с июля этого года в Подмосковье электронный формат стал единственным доступным способом подать заявление, которое касается лицензирования предпринимательской работы по управлению многоквартирными домами. Подать заявку можно на портале госуслуг Московской области.

Как отметила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина, обратиться за такой услугой могут не только юридические лица, но и ИП, которые зарегистрированы в России и собираются управлять МКД Подмосковья. Кроме того, подать заявление могут и граждане, которые хотят получить сведения о конкретной лицензии.

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С июля текущего года бумажные заявления больше не работают. Также не выдается и бумажная лицензия, все происходит исключительно в электронном формате. Срок оказания услуги по предоставлению лицензии составляет 28 дней.

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«Мы выполнили поставленную руководством страны задачу и полностью перешли в цифровой формат предоставления этой государственной услуги. Процедура лицензирования управляющих организаций по реестровой модели доступнее, проще, удобнее. Статистика регионального портала госуслуг говорит, что электронными возможностями воспользовались почти 34 тысячи заявителей, которые поставили услуге почти пять баллов», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее стало известно, что сразу на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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