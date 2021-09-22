Предпринимателям Подмосковья напомнили обо всех мерах поддержки бизнеса

В Московской области прошла встреча предпринимателей с министром инвестиций, промышленности и науки региона Екатериной Зиновьевой. Бизнесменам рассказали о мерах поддержки и возможностях расширения своего дела в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Представители бизнеса, инвесторы и власти собрались, чтобы поговорить о климате для предпринимателей в регионе. Екатерина Зиновьева рассказала все о возможностях для желающих начать свое дело в Московской области.

Участники встречи задали министру волнующие их вопросы и представили реальные предложения по реализации инвестиционных проектов. Всем, кто уже подготовил проект, назначат кураторов для помощи в решении документальных и земельных вопросов.

«На сегодняшний день Московская область является одним из крупнейших рынков сбыта в стране с развитой быстрорастущей экономикой и инфраструктурой. В регионе действуют пять особых экономических зон и 59 индустриальных парков, где компании могут разместить свои производства на льготных условиях, более того, мы предоставляем бизнесу землю в аренду без проведения торгов», — отметила Зиновьева.

Министр уточнила, что в Московской области разработали внушительный список мер поддержки крупных инвесторов из России и из-за рубежа. Сейчас регион занимает первое место в стране по развитию государственно-частного партнерства.

Подмосковье активно поддерживает не только инвесторов, но и предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса вместе с крупными предприятиями получают разнообразные субсидии, льготные кредиты и помощь в ведении дела. Для удобства бизнесменов большинство услуг перевели в электронный формат.

«Малому бизнесу мы предлагаем не менее обширный список мер поддержки. Например, предприниматели могут получить субсидии на приобретение оборудования. Они могут вернуть до 50% от его стоимости, но не более 10 миллионов рублей, а при покупке в лизинг возвращается до 70% первого лизингового платежа, но не более пяти миллионов рублей. Кроме того, мы субсидируем комиссию при выходе компаний на электронные торговые площадки. Еще одна важная мера поддержки, которую в стране практически никто не оказывает, это субсидия для социальных предпринимателей — областное правительство компенсирует до 85% операционных затрат», — добавила Зиновьева.

В округах Московской области открыли центры «Мой бизнес». Там предпринимателям ответят на все вопросы и помогут оформить необходимые бумаги. Ведущие или планирующие открыть свое дело могут получить комплексные услуги в режиме «одного окна».