Подмосковье 22 февраля 2024, 17:33 Предпринимателям Подмосковья напомнили об услугах Центра содействия строительству Главгосстройнадзор МО

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Центр содействия строительству работает в Подмосковье с 2017 года. Благодаря ему административные барьеры снижаются, а сроки реализации проектов сокращаются в несколько раз. ЦСС удобен тем, что все услуги предоставляются онлайн.

Начальник Управления по комплексному развитию территорий и проектов планировки территорий Главгосстройнадзора Ольга Яшкова провела встречу с предпринимателями и напомнила о преимуществах Центра содействия строительству.

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Каждого клиента сопровождает проектный менеджер — универсальный специалист, обладающий широкими компетенциями. Также для удобства жителей на базе ЦСС создали услугу «Градостроительная проработка инвестиционного проекта». С ее помощью можно оценить градостроительные риски при реализации проекта.

Напомним, 28 февраля для инвесторов проведут встречу с министром правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артуром Гарибяном, а также руководством ЦСС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

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