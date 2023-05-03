Подмосковье 03 мая 2023, 18:31 Предпринимателям Подмосковья напомнили об опасности сжигания сухой травы Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В майские праздники обычно возрастает риск возникновения лесных пожаров в Подмосковье. На этом фоне предпринимателям Московской области предоставили информационные листовки об опасности пала сухой травы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона провело совещание заместителей глав администраций всех округов, курирующих сферу потребительского рынка и услуг. По словам курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, в первые майские праздники видеокамеры зафиксировали свыше 93 тысяч дым-точек. Дымили сухая трава на полях, костры и мусор на участках дачников.

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«В информационных материалах отдыхающим напоминают, что нельзя сжигать траву и мусор. Многие до сих пор думают, что это безобидно. Между тем, травяной пал может стать настоящим стихийным бедствием. Огонь может перейти в леса, загораются дома, в результате могут погибнуть люди», — сообщил Филимонов.

Специалисты призывают жителей не разжигать костры, не оставлять огонь без присмотра, а также не бросать окурки, чтобы не допустить необратимых последствий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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