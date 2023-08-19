Подмосковье 19 августа 2023, 09:00 Предпринимателям Подмосковья напомнили об электронной услуге по согласованию фасадных схем Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Сервис по согласованию фасадных схем размещения рекламы и конструкций с наименованием бренда добавили на портал госуслуг Подмосковья в начале лета. По словам заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, получить необходимые разрешения можно в течение 15 рабочих дней.

«Системная ошибка в организации работы по согласованию фасадных схем в Подмосковье была выявлена специалистами ЦУР „Бизнес“, которые зафиксировали сразу несколько обращений от предпринимателей, касающихся этой проблемы. В результате мы унифицировали подход к оказанию данной услуги на территории всего Подмосковья», — отметила зампред.

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Услугу по согласованию информационных конструкций можно получить бесплатно, для получения разрешения на установку рекламу нужно оплатить госпошлину в размере пяти тысяч рублей. Узнать подробности и оставить заявку можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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