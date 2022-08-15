Предпринимателям Подмосковья напомнили об эффективности досудебного урегулирования споров

Межрегиональный форум по внедрению инвестиционного стандарта прошел в Подмосковье. В нем поучаствовали эксперты из 45 регионов России. Они обсудили возможность решения проблем предпринимателей при помощи бизнес-омбудсмена.

Среди участников форума — представители бизнес-омбудсмена Подмосковья. Они провели мастер-класс «Медиация между бизнесом и властью» и рассказали об урегулировании конфликтов до суда с помощью уполномоченного, а также о решении других проблем бизнеса. Например, при поддержке омбудсмена удалось увеличить энергетическую мощность одного из предприятий региона, сократив затраты с 72 до 1,5 миллиона рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнев добавил, что досудебное урегулирование помогает предпринимателям сэкономить время.

«„Медиация между бизнесом и властью“ призвана восполнить все пробелы и, соединив недостающие звенья в цепи, привести к оптимальному варианту решения проблемы», — подчеркнул Головнев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.