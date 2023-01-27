Подмосковье 27 января 2023, 10:52 Предпринимателям Подмосковья напомнили о возможностях электронного магазина госзакупок Unsplash

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья напомнил предпринимателям о возможности работы в электронном магазине госзакупок малого объема (до двух миллионов рублей). Этот инструмент поможет расширить рынок сбыта и увеличить продажи.

В электронном магазине Московской области зарегистрировано более четырех тысяч государственных и муниципальных заказчиков, а общий объем закупок составил порядка 22,6 миллиарда рублей. За прошлый год размещено около 140 тысяч закупок со средней ценой контракта 135 тысяч рублей.

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«Перевод закупочных процедур в электронный формат позволил предпринимателям заключать контракты менее чем за сутки с надежным плательщиком в лице государства», — отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работать с сервисом просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте market.mosreg.ru и получить цифровую подпись. Электронный магазин помогает предпринимателям получить заказы, а государству — экономить бюджетные средства.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году новые технологии продолжат внедрять в жизнь региона. Он имел в виду применение искусственного интеллекта в сферах общественного транспорта, уборки дворов, вывоза мусора и медицины.

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