Подмосковье 04 августа 2023, 14:15 Предпринимателям Подмосковья напомнили о возможности в течение суток получить консультацию по банкам

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Предприниматели Подмосковья воспользовались услугами штаба по работе с банками более 100 раз. Он доступен на инвестиционном портале.

Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, сервис был создан для удобства работы инвесторов.

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«Здесь максимально оперативно можно получить консультацию по различным вопросам. Например, в части льготного кредитования для субъектов МСП или финансирования крупных предприятий, возможности и условий получения „Промышленной ипотеки“ и другого», — отметили в ведомстве.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса предприниматели также могут на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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