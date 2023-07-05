Подмосковье 05 июля 2023, 15:07 Предпринимателям Подмосковья напомнили о возможности получить до 100 тысяч рублей для выхода на маркетплейсы Unsplash

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Компании малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на поддержку центра «Мой бизнес» при выходе на маркетплейсы. Размер софинансирования составит до 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей.

Специалисты центра «Мой бизнес» помогут предпринимателям зарегистрировать аккаунт на площадке маркетплейса, дадут юридическую консультацию, помогут в создании и настройке карточек товаров. Подробнее об услуге и условиях получения можно узнать на инвестиционном портале Московской области. Подать заявку на софинансирование можно на региональном портале государственных услуг.

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Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.