Подмосковье 15 декабря 2022, 12:42 Предпринимателям Подмосковья напомнили о возможности онлайн подать заявки по защите своих прав

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Региональный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин провели совместный прием предпринимателей. Отмечается, что каждое шестое обращение было связано с жалобами на правоохранительные органы.

Обращаться за помощью предприниматели Подмосковья могут как лично, так и дистанционно — по почте uzpp@mosreg.ru или через сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.

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На мероприятии выслушали обращения бизнесменов из Коломны, Котельников, Подольска, Пушкино и Талдома. 8 жалоб поступило на незаконное уголовное преследование и бездействие правоохранительных органов по заявлению о совершении преступления. Кроме того, предприниматели обратили внимание на неправомерные действия и решения контрольно-надзорных органов и органов местного самоуправления.

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«Практика проведения наших совместных приемов неоднократно подтвердила правильность принятого решения. По результатам этих мероприятий удается восстановить права бизнесменов в 65% случаев, что благоприятно отражается на предпринимательском климате в регионе», — отметил Владимир Головнев.

В ближайшее время по вопросам и жалобам предпринимателей пройдут проверки и будут приняты необходимые меры. Отмечается, что для более эффективного рассмотрения обращений предпринимателей в 2015 году было заключено соглашение с прокуратурой Московской области.

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