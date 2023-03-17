Подмосковье 17 марта 2023, 12:01 Предпринимателям Подмосковья напомнили о возможности оформить онлайн свыше 900 документов в сфере контроля https://ru.freepik.com/

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Свыше 30 видов контроля и 907 документов в этой сфере оцифровали в Подмосковье. Они доступны на «Госуслугах». Предприниматели отправили запросы на них свыше 10 тысяч раз за время работы сервиса.

Как рассказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник, самой популярной осталась функция электронного документооборота проверяющими.

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«С момента запуска сервиса ей воспользовались порядка восемь тысяч раз. Возможность обмениваться данными в „цифре“ позволяет бизнесу не отвлекаться на бумажную рутину, экономить время и всегда находиться на связи с органами контроля», — отметила она.

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Кроме того, предприниматели направили свыше 1,1 тысячи запросов на консультации, 640 заявок на профилактический визит и около 160 — на проведение самообследование.

В проекте по оцифровке контроля участвуют 13 ведомств Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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