Подмосковье 07 апреля 2023, 15:46 Предпринимателям Подмосковья напомнили о способах обжалования результатов проверок бизнеса

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В России третий год действует мораторий на проверки бизнеса. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев напомнил владельцам бизнеса о формах взаимодействия с контрольными ведомствами и возможностях обжалования их решений.

«На федеральном портале госуслуг существует сервис „Жалоба на решение контрольно-надзорного органа“, в котором юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может оставить сообщение с несогласием на действия надзорщиков, сообщить о нарушении моратория или продлить срок исполнения предписания», — заявил бизнес-омбудсмен.

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Отмечается, что воспользоваться сервисом можно только в случае, если все другие возможности не привели к результату. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в Московской области широко используется процедура досудебного обжалования результатов проверок. Так, в случае опасений, что надзорное мероприятие может проходить вне правовых рамок, к участию в нем можно привлечь Уполномоченного по защите прав предпринимателей и его представителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам.

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