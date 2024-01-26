Подмосковье 26 января 2024, 09:29 Предпринимателям Подмосковья напомнили о правовом просвещении на сайте бизнес-омбудсмена Unsplash

Читать 360tv в

Раздел «Правовое просвещение» на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева создан для помощи бизнесменам. Там можно найти актуальные материалы, которые объясняют законы и новые поправки к ним.

Правовое просвещение — важная часть работы бизнес-омбудсмена. На сайте постоянно обновляются материалы, разъясняющие нормы действующего законодательства и правоприменительной практики.

Реклама

Например, сейчас подготовлены новые информационные карточки об особых условиях применения мер административной ответственности в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».