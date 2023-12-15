Подмосковье 15 декабря 2023, 18:56 Предпринимателям Подмосковья напомнили этапы получения разрешения на строительство Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья напоминает предпринимателям о том, что получить разрешение на возведение коммерческой недвижимости достаточно просто. Прежде всего, необходимо получить разрешение на строительство.

Центр содействия строительству разработал механизм сбора и подготовки необходимых документов, который поможет получить разрешение. Чтобы начать строительство, необходимо получить градостроительный план земельного участка, провести сбор исходных данных, провести инженерные изыскания и проектирование, а также получить согласование и технические условия.

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Подмосковный ЦСС сопровождает проекты на всех этапах их реализации. Чтобы попасть на сопровождение Центра, необходимо подать заявку. Для этого можно отправить сообщение на почту css@mosreg.ru или позвонив по телефону: 8(498) 602-00-00.

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