Предпринимателям Подмосковья компенсируют до 50% затрат на бизнес по франшизе

30 июня в Московской области прошел форум «Франчайзинг: идеи для успешного бизнеса».

Приняли участие в мероприятии порядка 400 человек. Форум открывала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Зампред сообщила участникам о новой субсидии для предпринимателей Подмосковья, по условиям которой бизнес может компенсировать до 50% затрат на открытие бизнеса по франшизе.

«Теперь вести бизнес по франшизе в Московской области станет еще выгоднее. Новая программа региональной поддержки предприятий МСП, работающих по франшизе, стартует уже завтра, 1 июля. Предприниматели Подмосковья смогут компенсировать часть расходов в рамках договора франчайзинга на приобретение оборудования, арендную плату и коммунальные платежи. Размер субсидии для приобретения франшиз федеральных сетей составит до 500 тысяч рублей (до 30% затрат), а для подмосковных франшиз — до одного миллиона рублей и до 50% затрат. Заявки будут приниматься полностью онлайн — на сайте госуслуг Подмосковья РПГУ», — отметила глава подмосковного Мининвеста.

Екатерина Зиновьева добавила, что коэффициент выживаемости бизнеса по франшизе в среднем в среднем составляет 90%, по сравнению с запуском обычного бизнеса. В Московской области работает 140 региональных франшиз, в числе наиболее известных такие компании, как «Крошка картошка», барбер-шоп «Бородач», «АМД Лаборатории», мобильные торговые объекты «Мобитрак», автосервис BOSСH и другие.

Участник форума, руководитель отдела развития франшизы Stardogs Стива Аралов подчеркнул, что франшиза — это понятный и простой способ открыть прибыльный бизнес.

«Не набивая собственных шишек, вы приобретаете уже готовую бизнес-модель, проверенную годами и с отточенными бизнес-процессами, вам только остается следовать правилам и инструкциям. Московская область — это отличное место под открытие бизнеса, это новые большие жилые массивы, свободные парковые зоны, высокий трафик, низкая конкуренция, большая возможность работы в нестационарных торговых объектах и конечно господдержка», — отметил Аралов.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева тоже отметила высокую востребованность франшиз, сообщив, что в регионе в год открывается более 4000 новых бизнесов по франшизе. Это свидетельствует об актуальности форума и новой региональной меры поддержки.

Спикер форума, франчайзи сети магазинов «Стильпарк» Алексей Баландин поделился своим опытом в работе с франшизой.

«Ранее я работал в качестве наемного сотрудника, но постепенно приходил к мысли, что хочу и готов работать на себя. Я изучил разные системы бизнеса и пришел к выводу, что наиболее подходящий для меня вариант — франчайзинг. Потому что франшиза — это выстроенная и проверенная на практике модель, где все процессы уже отлажены, включая бухгалтерию, маркетинг и прочее. Размер роялти обычно варьируется от трех до пяти%. Что касается нашего бренда, то роялти составляет всего один% от оборота», — рассказал Баландин.

В Форуме приняли участие также исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко, основатель каталога франшиз franshiza.ru Нина Семина, представители компаний OZON, «Гемотест», Cofix, Stardogs, «Советская аптека», «Фасоль» и других. Они рассказали об актуальных франшизах и о том, как правильно выбрать и проверить франшизу перед приобретением.