Подмосковье 28 июня 2023, 17:32 Предпринимателям напомнили правила открытия торговых точек в парках Подмосковья министерство благоустройства

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Министерство благоустройства Московской области напомнило предпринимателям, как открыть объект мобильной торговли в парках Подмосковья. Подать заявку на размещение торговых точек можно на «Госуслугах». Ответ поступит в личный кабинет в течение семи дней.

«В парках ежегодно открываются новые точки бизнеса. Это питание, кафе, тележки с сахарной ватой и мороженым, пункты проката и аттракционы. Всего в них расположено 1078 нестационарных и мобильных торговых объектов, половина из которых на сегодняшний день свободны», — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Торговые точки в парках Подмосковья оцифрованы и занесены в региональную географическую систему. Всего там находится информация о 608 локациях, 376 из которых заняты. Ознакомиться со свободными точками и инфраструктурой можно на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.

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