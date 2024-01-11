Подмосковье 11 января 2024, 15:03 Предпринимателям напомнили о необходимости индексировать зарплаты в связи с увеличением МРОТ в Подмосковье Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Минимальный размер оплаты труда изменился в Подмосковье с 1 января и составил 21 тысячу рублей. Работодателям напомнили о необходимости индексации зарплат.

В отличие от обычного повышения окладов, индексация касается всех работников предприятия, с которыми заключены трудовые договоры. Решение оформляется приказом руководителя.

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Порядок индексации следует прописать в локальных нормативных актах организации.

Если индексацию не провести, работодателя могут привлечь к административной ответственности. Работники могут обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд.

Штраф составляет от одной до пяти тысяч рублей для должностных лиц и ИП, для организаций — от 30 до 50 тысяч. Если работодатель повторно не выполнит обязанность по индексации зарплаты, ему придется заплатить уже от 10 до 70 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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