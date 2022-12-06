Подмосковье 06 декабря 2022, 11:40 Предпринимателям напомнили о функциях инвестиционного портала Подмосковья Unsplash

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Инвестиционный портал Московской области работает для помощи предпринимателям. Здесь собрана информация о мерах поддержки, полезные сервисы и другие нужные функции для того, чтобы открыть и развивать свое дело.

«В этом году мы обновили инвестиционный портал и добавили туда ряд новых сервисов, с помощью которых бизнес сможет развить свои проекты и решить возникающие вопросы. Пользователи могут, например, воспользоваться сервисом „Сообщить о проблеме“, который позволяет быстро решить многие вопросы», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Обращение сразу попадает к профильным специалистам, которые в течение пяти дней предоставят ответ по заявке.

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На инвестиционном портале также можно подать заявку на получение льготного кредита и других мер поддержки бизнеса. Здесь можно подобрать площадку для уличной торговли или узнать о приобретении земельного участка.

Для начинающих предпринимателей работает «Путеводитель для бизнеса», который поможет с реализацией новых проектов.

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