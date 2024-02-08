Подмосковье 08 февраля 2024, 11:53 Предпринимателям из Солнечногорска рассказали о нововведениях в законодательстве в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Встреча предпринимателей с представителями налоговой службы, Роспотребнадзора и МЧС состоялась в Солнечногорске. Главной темой обсуждения стали новые правила в законодательстве для бизнеса.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Солнечногорску Наталья Нестерова разъяснила о порядке сдачи отчетности, налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей, а также о возможности продления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи дистанционно.

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Бизнесмены также смогли задать все интересующие вопросы о нововведениях и обсудили планы по развитию. Всего участие в мероприятии приняли 35 человек.

«Темы встреч формируются исходя из запросов наших предпринимателей. Так, на следующем мероприятии планируем рассказать об изменениях в законе о рекламе. Также предприниматели высказали потребность пригласить сотрудников правоохранительных органов, которые расскажут о трудовой миграции и как трудоустроить к себе на работу иностранных граждан», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения.

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