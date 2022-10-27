Предпринимателям из Подмосковья напомнили об онлайн-сервисах для бизнеса | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 16:06 Предпринимателям из Подмосковья напомнили об онлайн-сервисах для бизнеса

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Онлайн-сервисы для бизнеса работают в Подмосковье на инвестиционном портале. Об их возможностях напомнила зампред правительства, глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

«Инвестиционный портал Московской области — это площадка, где предприниматели могут не только узнать обо всех мерах поддержки, но и получить услуги в рамках открытия и развития бизнеса», — напомнила она.

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Екатерина Зиновьева рассказала, что на портале работает «Путеводитель для бизнеса», который поможет определить подходящие для проекта сервисы. Также предприниматели смогут онлайн подать заявку на подбор площадки или приобретение участка.

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Получить поддержку владельцы своего дела также могут в центрах «Мой бизнес» В этом году там оказали свыше 88 тысяч услуг, в числе которых чекап. Подробнее об этом можно узнать на инвестпортале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.