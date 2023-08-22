Подмосковье 22 августа 2023, 08:53 Предпринимателям из Лобни напомнили о действующих мерах поддержки бизнеса в Подмосковье пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Встреча с бизнес-сообществом прошла в Лобне. Предпринимателям рассказали о новых и действующих в Подмосковье мерах поддержки. С их помощью в регионе открываются новые детские сады и точки, где посетители парков могут выпить кофе и перекусить.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко вместе с заместителем по вопросам торговли Еленой Лапшиновой обсудили меры поддержки с местными предпринимателями.

Так, зарегистрированные в Московской области молодые и социальные предприниматели могут получить грант для компенсации части затрат по аренде, коммунальным и лизинговым платежам. Подать заявку можно на сайте до 31 августа.

Конкурс на получение субсидий для социальных предпринимателей также продлится до конца августа. По этой программе можно получить до двух миллионов рублей на в расширение бизнеса, а также до трех миллионов — на создание и развитие яслей в детских центрах. Подробности можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

Кроме того, благодаря новым мерам открыть мобильную торговую точку теперь можно намного быстрее. Раньше это занимало до двух месяцев, а теперь право на размещение фудтрака или автолавки можно получить в течение семи дней, подав заявление через «Госуслуги». Благодаря этой программе в парках и на пляжах появляются места, где горожане могут отдохнуть и перекусить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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