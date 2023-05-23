23 мая 2023, 15:30
Предпринимателям из Дзержинского расскажут о мерах поддержки на встрече 26 мая
Круглый стол по поддержке предпринимателей проведут в Дзержинском 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На мероприятии представителям бизнеса расскажут о доступных государственных программах и других мерах поддержки, которыми можно воспользоваться в Подмосковье. Кроме того, на встрече проведут награждение активных предпринимателей в связи с профессиональным праздником.
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Круглый стол пройдет в здании Культурно-эстетического центра по адресу: улица Спортивная, дом 12. Участникам будут направлены приглашения.
Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Дзержинский
Поддержка предпринимателей в Московской области
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