Подмосковье 23 мая 2023, 15:30 Предпринимателям из Дзержинского расскажут о мерах поддержки на встрече 26 мая Unsplash

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Круглый стол по поддержке предпринимателей проведут в Дзержинском 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На мероприятии представителям бизнеса расскажут о доступных государственных программах и других мерах поддержки, которыми можно воспользоваться в Подмосковье. Кроме того, на встрече проведут награждение активных предпринимателей в связи с профессиональным праздником.

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Круглый стол пройдет в здании Культурно-эстетического центра по адресу: улица Спортивная, дом 12. Участникам будут направлены приглашения.

Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.