Подмосковье 27 декабря 2023, 15:15 Предприниматели заключили свыше 550 договоров по электронным сервисам в Подмосковье Пресс-служба Мининвеста МО

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Пять цифровых сервисов направлены на поддержку бизнеса в Московской области. За год с их помощью привлекли свыше 205 миллиардов рублей инвестиций.

«На сегодняшний день в регионе заключено 552 договора по пяти электронным сервисам: „Земля за 1 рубль“, „Земля без торгов“, „Недвижимость за 1 рубль“, „Недвижимость на 1-2 этажах МКД“ и „Начни бизнес в индустриальном парке“», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, с информацией о доступных объектах для реализации инвестпроектов можно ознакомиться на инвестиционной карте региона. В 2024 году в Московской области запустят еще два сервиса: «Получи предварительную стоимость инженерной инфраструктуры» и «Клиентский путь инвестора — сквозное сопровождение от идеи до ее реализации».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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