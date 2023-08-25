Подмосковье 25 августа 2023, 16:08 Предприниматели восточного Подмосковья присоединятся к проекту «Богородская карта» Телеканал «360»

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Муниципальную скидочную карту разработали в Богородском округе. Более 70 предпринимателей решили присоединиться к проекту «Богородская карта», среди них есть и партнеры из других округов восточного Подмосковья.

Некоторые предприниматели уже подписали соглашение о сотрудничестве в проекте. Реализуют его Общественная и Торгово-промышленная палаты Богородского округа.

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«Партнеры у нас уже есть и из Павловского Посада, и из Электростали. Также созванивался с нами будущий партнер из Балашихи», — рассказала руководитель проекта «Богородская карта» Юлия Иванова.

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Получить скидочные карты хотят уже около 50 тысяч жителей Богородского округа. Раздавать их будут волонтеры в специальных жилетах с 8 по 10 сентября.

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