25 августа 2023, 16:08
Предприниматели восточного Подмосковья присоединятся к проекту «Богородская карта»
Муниципальную скидочную карту разработали в Богородском округе. Более 70 предпринимателей решили присоединиться к проекту «Богородская карта», среди них есть и партнеры из других округов восточного Подмосковья.
Некоторые предприниматели уже подписали соглашение о сотрудничестве в проекте. Реализуют его Общественная и Торгово-промышленная палаты Богородского округа.
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«Партнеры у нас уже есть и из Павловского Посада, и из Электростали. Также созванивался с нами будущий партнер из Балашихи», — рассказала руководитель проекта «Богородская карта» Юлия Иванова.
Получить скидочные карты хотят уже около 50 тысяч жителей Богородского округа. Раздавать их будут волонтеры в специальных жилетах с 8 по 10 сентября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.
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