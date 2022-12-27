Подмосковье 27 декабря 2022, 16:56 Предприниматели смогут проще подавать заявление на новые меры поддержки в Подмосковье

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Для удобства получения мер поддержки для предпринимателей Подмосковья запустили новый сервис. «Цифровой профиль» будет содержать информацию из реестров, данные о наличии счетов, налоговые декларации и другое.

Как рассказал бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев, профиль поможет автоматически заполнить заявку на получение мер поддержки. Информация будет поступать в сервис из государственных органов.

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«Это сокращение времени заполнения заявок, упрощение проверок со стороны банков и процедур по получению государственных микрозаймов, грантов, субсидий», — отметил он.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Об этом он сказал на заседании Высшего совета.