27 декабря 2022, 16:56
Предприниматели смогут проще подавать заявление на новые меры поддержки в Подмосковье
Для удобства получения мер поддержки для предпринимателей Подмосковья запустили новый сервис. «Цифровой профиль» будет содержать информацию из реестров, данные о наличии счетов, налоговые декларации и другое.
Как рассказал бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев, профиль поможет автоматически заполнить заявку на получение мер поддержки. Информация будет поступать в сервис из государственных органов.
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«Это сокращение времени заполнения заявок, упрощение проверок со стороны банков и процедур по получению государственных микрозаймов, грантов, субсидий», — отметил он.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Об этом он сказал на заседании Высшего совета.
Поддержка предпринимателей в Московской области
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