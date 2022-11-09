Предприниматели смогут посетить бесплатный семинар по госзакупкам в Красногорске | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 13:11 Предприниматели смогут посетить бесплатный семинар по госзакупкам в Красногорске

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В Красногорске 24 ноября пройдет семинар, который посвятят участию в закупках. Он будет называться «Развитие бизнеса в новых условиях — Участие в закупках крупнейших заказчиков». Само мероприятие состоится в доме правительства Подмосковья.

На этой встрече участникам будут рассказывать о том, какой именно опыт удалось получить во время совместной работы больших компаний и поставщиков, как грамотно участвовать в закупках, какие самые распространенные ошибки могут быть еще на стадии формирования заявки.

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Эксперты будут рассказывать о том, какие именно меры поддержки есть для субъектов малого и среднего предпринимательства, о том, как грамотно оформить самозанятость, как эффективнее всего развивать бизнес и какие у него есть возможности.

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Участники семинара смогут задать вопрос спикерам, обсудить возникающие сложности и получить практические рекомендации. Поучаствовать в мероприятии можно будет полностью на бесплатной основе. Семинар пройдет в Красногорске, на бульваре Строителей, в доме 1. Он начнется в 11 часов утра.