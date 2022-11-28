Подмосковье 28 ноября 2022, 14:56 Предприниматели смогут получить разрешение на размещение фудтраков в парках Подмосковья онлайн

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Разместить фудтрак в парках Подмосковья стало проще. Получить разрешение на это предприниматели смогут онлайн через регпортал «Госуслуг». Об этом сообщили в Минблагоустройства области.

Новая услуга стала доступна онлайн благодаря сотрудничеству Минблагоустройства и Минсельхозпрода региона. Раньше владельцам бизнеса нужно было обращаться в администрации округов и ждать решения около 70 дней. Теперь это можно сделать в один клик, а ответ придет в течение недели.

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Для того чтобы упростить размещение объектов, в регионе перевели в цифровой вид места, которые подходят для этих целей. С ними можно ознакомиться на инвестпортале Подмосковья.

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Глава Минблагоустрйоства Михаил Хайкин отметил, что открытие таких точек в парках особенно актуально в период зимних праздников.

«Современные парки должны быть доступны всем группам населения и отвечать запросам посетителей. Наряду с благоустройством мы также стараемся уделять внимание развитию сервиса и услуг в них», — подчеркнул он.

Главное условие для размещения футдтрака — подходящий внешний вид. Срок размещения объекта составит от двух месяцев до года.

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