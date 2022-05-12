Предприниматели Подмосковья смогут получить деньги на продвижение в VK

Возможность получить средства на продвижение в соцсети «ВКонтакте» появилась у предпринимателей Подмосковья. Речь идет о дополнительном бюджете.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что получить деньги поможет программа поддержки от платформы «Бизнес ВКонтакте» и центра «Мой бизнес».

Использовать льготу смогут юридические лица, самозанятые и индивидуальные предприниматели.

Сегодня для бизнеса особенно актуален вопрос продвижения товаров и услуг в интернете Екатерина Зиновьева.

Предприниматели смогут получить дополнительный бюджет в размере 150% от первого платежа на продвижение в «ВК».

«Этот сервис позволит создать бизнес-страницу с магазином и бесплатным сайтом, найти новых клиентов, а также привлечь подписчиков, получить рекламные возможности», — уточнила Зиновьева.

Например, если предприниматель пополнит свой счет на три тысячи рублей, он получит дополнительно 4,5 тысячи, а если внесет пять тысяч, то ему поступит еще 7,5 тысячи.

Подробности о льготе доступны на инвестиционном портале Подмосковья и в областных центрах «Мой бизнес».