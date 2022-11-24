Подмосковье 24 ноября 2022, 12:56 Предприниматели смогут подать заявку на землю в Подмосковье на новом цифровом сервисе Новый цифровой сервис для получения земли сельхозназначения заработал в Подмосковье РИА «Новости»

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В Подмосковье заработал новый цифровой сервис для предпринимателей. Они смогут подать заявку на получение земель сельхозназначения на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

«На геопортал Подмосковья уже загружено более 200 земельных участков общей площадью порядка трех тысяч гектаров для предоставления в безвозмездное пользование», — рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

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Предприниматели смогут подавать заявки на участие в программе поддержки «Подмосковные 10 га» дистанционно. На этом же цифровом сервисе предоставят земельные участки с торгов.

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Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области через ЕСИА. В поле с целью обращения выбрать категорию «Подбор земельных участков СХ назначения» и заполнить форму с вопросами о порядке предоставления участка, его площади и расположения. Система покажет карту с подходящей по параметрам землей, и участник программы выберет нужную.

Затем он перейдет на следующий этап — заполнит заявление на предоставление земельного участка. Для этого необходимо выбрать одну из госуслуг Минмособлимущества — «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах», «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» или «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов». После этого останется лишь прикрепить документы и отправить заявку.