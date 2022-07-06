Предприниматели смогут онлайн согласовать открытие торговых точек в Подмосковье

Для тех подмосковных бизнесменов, которые владеют передвижными торговыми объектами, согласование их передвижения и размещения стало еще доступнее и проще. Это можно сделать онлайн, просто зайдя на сайт госуслуг Московской области. Онлайн-заявку могут подать юридические лица или же те, кто владеет ИП.

«На региональном портале госуслуг появилась новая услуга для предпринимателей. ИП и юридические лица, которые планируют торговать мороженым, кофе, хот-догами, кукурузой и т. д. с помощью передвижного сооружения, могут подать онлайн-заявку. Место для торговли предоставят в течение семи рабочих дней», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

К передвижным торговым объектам относятся специальные ручные тележки, в которых продаются различные товары — как штучные, так и фасованные. К такому бизнесу есть некоторые требования. Например, если продается мороженое, должно быть специальное холодильное оборудование. Если же торговля идет горячими бутербродами или гамбургерами — тележка должна быть оснащена подогреваемыми емкостями. Каждый раз новое место размещения передвижного сооружения должно быть согласовано с органом местного самоуправления.

Услуга «Предоставление права на размещение передвижного сооружения» доступна на региональном портале, в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Там уже заранее указан перечень потенциальных мест торговли, из него только нужно выбрать понравившуюся площадку. Кроме того, необходимо указать сроки, на которые будет устанавливаться сооружение. Услуга полностью бесплатная. За развитием предоставления бесплатных услуг в Подмосковье следит и губернатор области Андрей Воробьев. По его поручениям развивается рынок и ассортимент услуг для предпринимателей.